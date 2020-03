Calciomercato Juventus, Zidane è il nome caldo per la panchina

Calciomercato Juventus: Zidane per il dopo Sarri

Calcio Mercato Juventus Zidane | La Juventus continua la sua stagione, e di recente la squadra di Sarri ha evidenziato qualche altra lacuna, riuscendo non sempre a convincere i tifosi. I risultati in certi casi hanno faticato ad arrivare, e i dubbi su Sarri sono ancora molti. Il tecnico toscano non è riuscito fin qui ad avere un impatto così devastante come ci si aspettava, e intanto in dirigenza ci si cominciano a fare delle domande.

Sarri può dire addio a fine stagione, ed ecco che si studia già il sostituto: il nome più caldo per la panchina bianconera è quello di Zidane. Il francese attualmente allena il Real Madrid, ma più volte si è detto felice di un eventuale ritorno in Italia, soprattutto in bianconero. Questa è la notizia riportata in mattinata dal Corriere della Sera.

Sarri: ultimatum per convincere

Sarri non sta vivendo una stagione impeccabile, sia per quanto riguarda il campionato che le coppe. Sebbene la Juventus stia lottando per tutte le competizioni, i dubbi sull’ex Napoli restano tanti, specialmente considerando le grandi aspettative di inizio stagione. Adesso Sarri è chiamato a vincere e convincere, o sarà fatto fuori, magari sostituito da Zidane o da qualche altro big.