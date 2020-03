Calciomercato Juventus, Willian nel mirino: ci sono United e Tottenham

Calciomercato Juventus: Willian, concorrenza dalla Premier

Calcio Mercato Juventus Willian | La Juventus continua a pensare anche al mercato, e in questo periodo sta cercando di programmare qualche colpo importante in vista dell’estate. I bianconeri tengono d’occhio la Premier League, in particolare in casa Chelsea, dove c’è un giocatore che piace particolarmente: Willian. L’esterno brasiliano è stato sondato già da qualche settimana, e ieri come oggi il suo nome è un pallino per Sarri e dirigenza. In scadenza a giugno, Willian sarebbe un obiettivo concreto per i bianconeri, vista soprattutto esperienza e duttilità tattica.

Chiaramente però la trattativa non è per nulla semplice, anche perchè pare ci siano altre due squadre interessate: stando a quanto riportato da UOL Esporte, sembra che anche Manchester United e Tottenham stiano pensando al brasiliano. Una concorrenza agguerrita, e che rischia di rovinare i piani della Vecchia Signora.

Notizie Juventus: su Willian anche un’italiana

Willian è un giocatore che piace parecchio dalle parti di Torino, ma portarlo in Serie A non sarà affatto un’operazione facile per i bianconeri. Scardinare la concorrenza sarà infatti difficile, anche visto e considerando la possibile interferenza di un’altra squadra italiana. Stiamo parlando del Milan, che negli scorsi giorni ha mostrato il suo interesse.