Calciomercato Juventus, ter Stegen nel mirino | Il futuro della porta della Juventus potrebbe non essere più affidato a Wojcech Szczesny. L’attuale portiere bianconero ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2024 ma potrebbe dire comunque addio a fine stagione. La Juventus sta sondando il terreno per Marc André ter Stegen del Barcellona che sarebbe pronto a cambiare aria e a provare una nuova avventura.

Calciomercato Juventus, ter Stegen è un obiettivo

Il futuro di Marc André ter Stegen al Barcellona non è così sicuro come sembra. Il portiere tedesco potrebbe decidere di provare una nuova avventura al termine della stagione e la Juventus è vigile sul fuoriclasse tedesco. L’indiscrezione del possibile addio è data da Catalunya Radio secondo cui il portiere tedesco è poco felice della situazione climatica intorno al Barcellona e vorrebbe cambiare aria.

Bayern Monaco e Juve su ter Stegen

Secondo la stessa emittente radio ci sarebbero due club fortemente interessati al calciatore che hanno giòà fatto arrivare le prime proposte: Bayern Monaco e Juventus. Per entrambe, però, si tratta solo di sondaggi in quanto il club bavarese si è già assicurato il futuro, acquistando Alexander Nubel dallo Schalke 04 e la Juventus ha rinnovato con Szczesny fino al 2024. Il contratto di ter Stegen con il Barcellona è in scadenza nel 2022 e non sarà facile, dunque, soffiarlo ai blaugrana se non di fronte ad un’offerta molto alta.