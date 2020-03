Calciomercato Juventus: Dybala verso il rinnovo, ma non è incedibile

Calciomercato Juventus: Dybala, si lavora ad un prolungamento di contratto

Calcio Mercato Juventus Dybala | Fase di stagione molto delicata in Serie A, dove tutte le squadre del nostro campionato sono in attesa di sapere come si svolgerà il tutto dopo questo enorme allarme. Intanto però il mercato non si ferma mai, soprattutto quello interno. Lo sa bene la Juventus, che in queste ultime ore sta cercando di gestire al meglio la situazione relativa a Paulo Dybala.

L’attaccante argentino si è ripreso in mano i bianconeri in questa stagione, e nonostante in estate scorsa fosse stato dato per sicuro partente, adesso si parla addirittura di prolungamento di contratto. Per la Joya sarebbe infatti pronto un quinquennale da quasi 10 milioni di euro a stagione. Cifre altissime, e che al momento vengono studiate per bene dal ds bianconero Paratici. Questa la notizia riportata in mattinata da Tuttosport.

Notizie Juventus: Dybala può essere ceduto

Il rinnovo per Dybala è una questione prioritaria per la Juventus, ma non significa affatto che l’argentino sia incedibile. Una plusvalenza importante è senza dubbio una possibilità concreta, e poi andranno prese in considerazione tutte le avance che arriveranno. Le pretendenti sono tante, e una in particolare si è fatta viva negli ultimi giorni. Ecco di chi stiamo parlando.