Calciomercato Inter: Kane vuole il Manchester United, addio al Tottenham

Calciomercato Inter, Kane lascia il Tottenham: sfida con Juventu e Manchester United

Calciomercato Inter Kane Manchester United | Harry Kane, attaccante del Tottenham, è in uscita in vista della prossima sessione di mercato. Molto probabilmente il calciatore inglese ha concluso la stagione con 17 gol e 25 presenze stagionali, a causa di un brutto infortunio rimediato nelle scorse settimane. Il calciatore, nonostante in scadenza di contratto nel 2024, sembra intenzionato a lasciare il club londinese. Tante big sulle sue tracce e pronti a sfidarsi per l’acquisto, ma pare che Kane abbia già deciso di voler restare in Premier League. Su Harry Kane è forte l’interesse registrato nelle ultime settimane da parte di Inter e Juventus. I due club sono in cerca di una punta per la prossima stagione, la Juve perché saluterà Higuain, l’Inter per cautelarsi qualora dovesse partire Lautaro Martinez.

Ultime Inter, Kane vuole il Manchester United e restare in Premier League

Intanti, Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, vuole piazzare un colpo grosso qualora se dovesse partire Lautaro Martinez. Kane potrebbe raggiungere il suo ex compagno Eriksen proprio a Milano, ma in Inghilterra sono sicuri. Harry Kane lascerà il Tottenham a giugno, soprattutto se il Tottenham non dovesse qualificarsi per la prossima Champions League. Il Manchester United è il club in pole per il calciatore che ha già dato segnali positivi per un trasferimento. Kane vuole la Premier, ma su di lui restano a monitorare la situazione anche Real Madrid, Barcellona, City, PSG, più le italiane con Inter e Juve.