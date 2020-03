Calciomercato Inter, Giroud e Alonso primi obiettivi per giugno

Calciomercato Inter: Giroud e Alonso scelti da Conte, a giugno sarà assalto

Calcio Mercato Inter Giroud Alonso | L’Inter continua il suo calciomercato, anche a distanza di diversi mesi dalla chiusura del campionato. La squadra nerazzurra con ogni probabilità si rinforzerà anche l’anno prossimo, e intanto Ausilio e Marotta cominciano a studiare qualche possibile innesto. Chiaramente grande voce in capitolo sarà data a Conte, che pare abbia già scelto un paio di profili sui quali puntare: Olivier Giroud per l’attacco, e Marcos Alonso per la fascia sinistra.

Entrambi già allenati, i due giocatori del Chelsea sono attualmente in uscita dal club londinese, ed è sempre più probabile che a fine stagione possa esserci un effettivo approdo in Italia. Per giugno sono queste le priorità, anche se ovviamente ci sarà da faticare parecchio nella trattativa. A riportarlo è il Daily Star.

Giroud e Alonso: gli ostacoli delle trattative

Giroud e Alonso sono due obiettivi concreti per l’Inter, ma ad oggi sembra difficile il concretizzarsi dei due affari. Per l’attaccante francese c’è la grande concorrenza della Lazio, che per ora sembra in vantaggio, mentre per lo spagnolo c’è un prezzo piuttosto alto da superare: ben 35 milioni di euro. Insomma nulla sarà facile, ma i nerazzurri resteranno alla finestra, per molto tempo.