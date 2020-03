Calciomercato Inter, Bastoni va blindato: rinnovo in arrivo

Calciomercato Inter: Bastoni e il rinnovo anti-City

Calcio Mercato Inter Bastoni | Una stagione molto positiva per l’Inter, che è riuscita ad accumulare tanti ottimi risultati, e soprattutto a guadagnarsi un’identità forte ed importante. L’impatto di Antonio Conte si è fatto vedere tantissime volte nella sua carriera, ma mai come stavolta c’è stata una progressiva crescita sia da parte dei giocatori di esperienza, sia da qualche giovane. Uno su tutti Alessandro Bastoni, diventato grandissimo al fianco di Skriniar e De Vrij.

Il centrale nerazzurro sta disputando una grandissima stagione, e non è un caso che le sue prestazioni abbiano suscitato l’interesse concreto da parte del Manchester City soprattutto e del Barcellona poi. L’Inter sa di avere in casa un difensore che in prospettiva sarà fortissimo, e di fatto sta cercando in tutti i modi di blindarlo. Il rinnovo è l’attuale priorità, e nonostante le dovute difficoltà, la la società nerazzurra si dice ottimista. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Inter: Godin partirà?

Bastoni con molte probabilità saràò blindato dall’Inter, mentre ancora incerto resta il futuro per quanto riguarda Godin. Il difensore uruguaiano non ha avuto un grandissimo impatto con la Serie A, e di fatto potrebbe lasciare l’Italia anche già da giugno.