Calciomercato Inter, agente Radu: “Torna in nerazzurro”

L’agente di Ionit Radu fa il punto della situazione dopo il trasferimento nell’ultima finestra di mercato del suo assistito, di proprietà dell’Inter, dal Genoa al Parma.

Calcio mercato Inter, Radu torna l’anno prossimo

Il suo passaggio ai ducali sembrava fare tutti contenti, visto che l’arrivo di Perin a Genova gli aveva chiuso le porte in tutti i sensi. D’altronde l’infortunio di Sepe sembrava essere un evento tale da garantirgli un posto da titolare nella formazione di D’Aversa, che invece in poco più di un mese dal suo arrivo gli ha sempre preferito il secondo Colombi. Ecco perché quindi, come detto dal suo agente Oscar Damiani, Ionit Radu tornerà all’Inter a fine stagione: “Nessuno di noi pensava ci sarebbe stata questa situazione, pensavamo che al Parma potesse trovare spazio, è un ragazzo intelligente e un grande professionista, sta vivendo male la panchina ma risponderà presente in caso di necessità. Futuro? A fine stagione tornerà all’Inter, anche perché penso che Padelli sia a fine contratto“.