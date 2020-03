Calcio a porte chiuse, in fumo 300 milioni

Serie A, le porte chiuse costano: in fumo 300 milioni

Serie A, buco da 300 milioni di euro per le porte chiuse. Marco Bellinazzo, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore‘, ha parlato dell’impatto economico del coronavirus nel mondo del calcio in suo editoriale:

“È difficile fare un calcolo preciso, perché i ricavi arrivano da diverse direzioni. Senza gli incassi dei botteghini, se si proseguisse senza tifosi, la cifra andata in fumo sarebbe elevatissima di oltre 300 milioni di euro che verrebbero a mancare dalle casse del calcio”.

Ultime Serie A: servono aiuti?

Un danno economico elevatissimo che qualcuno dovrebbe contribuire a sanare per non rischiare che molti club vadano in perdita e finiscano per fallire: