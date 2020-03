Allarme Coronavirus, non esistono date per la Coppa Italia: ipotesi agosto

Dopo il decreto del governo si tornerà presto a giocare in Serie A: in questo fine settimana, a porte chiuse, si disputeranno i recuperi della 26ª giornata e via via tutte le altre a scalare, ma in un calendario così ingolfato d’impegni non c’è a questo punto una data disponibile per le semifinali di Coppa Italia.

Emergenza coronavirus, non c’è spazio per la Coppa Italia

Si procede chiaramente a passi lenti, arginando un’emergenza alla volta. Chiaramente serviva garantire il regolare svolgimento del campionato italiano e così dovrebbe essere dopo le ultime decisioni del governo Conte. Resta adesso però in bilico lo svolgimento della Coppa Italia: secondo quanto riportato da Repubblica, l’ipotesi è che la finale di possa giocare ad agosto, ovvero dopo gli Europei, con le due semifinali a maggio. Un’evenienza che avrebbe un che di clamoroso, visto il lasso di tempo trascorso: ci sarebbero non pochi problemi di coerenza, a cominciare dal calciomercato estivo che rivoluzionerebbe le rose.

Coppa Italia, i rinvii di Juventus-Milan e Napoli-Inter

Rischiano di diventare un problema le questioni sollevate dai club che avrebbero giocato in casa, desiderosi di riempire il proprio stadio, visto che ora non si sa quando avverrano tali recuperi. In entrambi i casi però giova ricordare quale sia stato l’iter: su pressioni dei padroni di casa, si era evitato il “rischio” porte chiuse ma in un secondo momento la decisione delle prefetture, vista la situazione, è stata di rinviare. Una questione sulla quale si sono impuntate Juventus e Napoli che rischia di creare qualche grattacapo in più.