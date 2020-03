Valencia-Atalanta a porte chiuse: arriva l’annuncio dalla Spagna

Valencia-Atalanta, gara a porte chiuse: l’annuncio arriva dalla consigliera della Salute Pubblica spagnola

Valencia-Atalanta a porte chiuse: c’è l’annuncio | E’ arrivato direttamente dalla Spagna un annuncio importante per quel che riguarda la Champions League. Il match tra Valencia e Atalanta andrà a disputarsi a porte chiuse. A dare la notizia è la consigliera di Sanità Universale e della Salute Pubblica della comunità valenciana. Ana Barcelò, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato: “Il Valencia giocherà a porte chiuse. Questa è una decisione definitiva e irrevocabile. Non è un criterio di controllo, la decisione è stata presa per la salvaguardia della salute pubblica”.

Valencia-Atalanta, ma anche Napoli, Inter e Roma: la situazione sulle gare a porte chiuse in Europa

Si andrà a giocare a porte chiuse in Spagna e lo stesso destino spetterà agli altri club italiani coinvolti negli impegni in terra iberica. Così come l’Atalanta, che affronterà il Valencia nella gara di ritorno in Champions, il discorso varrà anche per il Napoli e i due club in Europa League, l’Inter e la Roma.

A Barcellona per gli azzurri e rispettivamente a Siviglia e Getafe per Roma e Inter, si potrebbero a questo punto – per effetto domino – disputare le partite a porte chiuse. Sarà questa la scelta ipotizzabile dopo quella presa quest’oggi per la gara legata al Valencia. Si attendono, in ogni caso, disposizioni ufficiali dalla Uefa, per il match del Mestalla e non solo. Intanto si attendono nuove notizie anche per quel che riguarda la Serie A…