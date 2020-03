Ultime Inter, il presidente del Getafe: “Meglio giocare a porte chiuse”

Notizie Inter | L’Europa vuole andare avanti. Come già successo contro il Ludogorets, in Europa League i nerazzurri potrebbero giocare a porte chiuse. Il campionato deve proseguire ed anche la seconda competizione continentale. Per questo motivo, Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato ai microfoni di “Marca” commentando la notizia della possibile disputa della gara a porte chiuse in Europa League:

“Per me è una decisione logicao, meglio prevenire che curare. Mancano ancora molti giorni e speriamo che possano cambiare le cose. Ora non ci resta che dar retta alla Sanità. Mi dispiace per il pubblico, ma a tutti noi sta a cuore la loro salute.

Mi sembra che la decisione della Sanità sia corretta e dovremo vederla in televisione. Milano? Abbiamo già prenotato un hotel e un aereo con 48 posti affinché vadano solo chi è strettamente indispensabile. Ora bisogna smettere di parlare del Coronavirus e pensare solo alla partita di sabato contro il Celta Vigo nella quale ci giochiamo tanto”.

Ultime Inter, non si gioca?

In realtà la decisione della UEFA è in ogni caso subordinata alla decisione del Governo Italiano. Come riportato da Repubblica, potrebbe arrivare une decisione drastica: stop di 30 giorni a tutte le manifestazioni, comprese quelle sportive. Sarebbe questa la proposta del Comitato Scientifico del Governo che se approvata farebbe saltare tutte le gare, anche quelle in programma a porte chiuse.