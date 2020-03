Serie A, recupero 26a giornata: c’è la data di Juve-Inter, si attende l’ufficialità

Serie A, recupero 26a giornata: deciso il calendario, ecco come riprenderà il campionato italiano

Serie A – Recupero 26a giornata | La Serie A torna in campo e lo farà a porte chiuse. Il campionato italiano si è fermato, nel caos generale. In mattinata sono arrivate alcune decisioni importanti tra i club e la Lega Calcio, in merito ai fatti delle ultime giornate di campionato. Al centro delle discussioni c’è stato il tema legato al coronavirus e al rifacimento del calendario della Serie A e della Coppa Italia. Era arrivata, sempre in mattinata, l’ufficialità del rinvio di Napoli-Inter, gara valevole per le semifinali di Coppa Italia. Adesso, come anticipato dal Corriere dello Sport, si sarebbe deciso per le nuove date delle partite che vanno recuperate, della 26a giornata di campionato. Juventus-Inter andrà in scena l’8 marzo, tutte le partite dovrebbero essere disputate a porte chiuse. Chiaro è che il calendario slitterà di sette giorni, con i club che hanno già disputato il suddetto turno, che riposeranno nel corso del prossimo weekend.

SABATO 7 MARZO

ore 20.45 Sampdoria-Verona

DOMENICA 8 MARZO

ORE 12.30 Milan-Genoa

ORE 15 Parma-Spal

ORE 15 Sassuolo-Brescia

ORE 18: Udinese-Fiorentina

ORE 20.45: Juventus-Inter