Oroscopo di domani 5 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Devo chiederti massima attenzione nei rapporti. Temporeggia. Mantiene il controllo soprattutto in amore, ci saranno maggiori possibilità.

Toro. Mantiene idee buone, esci da un periodo di grande fatica. Se stai trovando una sistemazione la troverai. Periodo buono per i single che vogliono vivere avventure.

Gemelli. Giornate complicate per mantenere la calma. Non proiettare in amore questa agitazione, non bisogna tenere troppo la carne sul fuoco in amore.

Cancro. Cerca punti di riferimento per vivere un amore e stare meglio. Saturno nervoso, possono esserci stati disagi. Conviene non insistere.

Leone. Affronta con grande coraggio i prossimi giorni. In questo momento sei talmente determinato che potrai rimettere in discussione tante cose anche nell’ambito dell’amore.

Vergine. Questa giornata aiuta le vicende di carattere pratico. Alcuni dovranno avere un confronto con un parente, socio o collaboratore. Momento di grandi affermazioni che possono riguardare le persone che portano avanti i propri progetti.

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata pensierosa per motivi di rivoluzione. Sei stanco e intollerante. Cielo che porta vittorie anche in amore.

Scorpione. Periodo tranquillo sul lavoro. Si può andare avanti meglio con un cielo simile. In amore sarà un fine settimana interessante.

Sagittario. Le prossime tre giornate porteranno risorse. L’amore perderà quota nel prossimo fine settimana. Tensioni familiari.

Capricorno. Impegnati per raggiungere il massimo. Sei una persona estremamente concreta. Chi si è impegnato troppo economicamente ora dovrà cercare aiuto. In amore molto dipende da chi frequenti.

Acquario. Periodo importantissimo. Siete pronti a cambiamenti. E’ importante pensare a quel che potrebbe nascere altrove. In amore esperienze consentite anche molto piacevoli.

Pesci. Sarà molto importante chiarire alcune questioni di carattere economico. In amore dipende da te. Spero che tu non abbia sollevato un polverone inutile per mettere alla prova la persona che ami.