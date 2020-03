Tweet on Twitter

News Milan, botta e risposta tra Maldini e Mirabelli: dura replica del direttore dei rossoneri

News Milan, Maldini replica a Mirabelli | Botta e risposta in casa Milan, dopo la situazione complessa legata alla posizione della dirigenza rossonera all’interno dello stesso club. Dopo le parole di Massimiliano Mirabelli che nei giorni scorsi aveva speso parole poco carine sulla leggenda rossonera, Paolo Maldini, è arrivata una risposta proprio dall’attuale direttore sportivo del Milan. Era stato accusato lo stesso Maldini di essere “un medico che non ha fatto la scuola elementare”. Parole dure di Mirabelli, su cui l’ex difensore del Milan ha replicato.

Ultime Milan, Maldini non le manda a dire all’ex Mirabelli: “I suoi commenti negativi, per me, sono un complimento”

Dopo l’intervento di Mirabelli, vecchio braccio destro della gestione dirigenziale con l’altro ex rossonero, Fassone, è arrivata la dura replica di Paolo Maldini. Ai microfoni dell’ANSA, ha commentato così le parole dell’ex dirigente del Milan: “Ogni suo commento negativo su di me, lo considero un grande complimento. Piuttosto dico che sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica“.

Maldini è tornato al Milan nell’estate del 2018, subentrando a Leonardo. Sembra però essere compromessa, almeno per il momento, la sua avventura da dirigente. La situazione in casa Milan è molto complessa, assieme a Boban potrebbe dire addio. Il club rossonero potrebbe ripartire ancora.