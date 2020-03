Andrà a sostenere nuove visite di controllo, perché le condizioni di Nicolò Zaniolo saranno monitorate settimana dopo settimana. La prossima, vedrà nuovamente il calciatore a colloquio con il professor Mariani a Villa Stuart. Sarà occasione per una visita di controllo, per capire come sta reagendo il suo fisico al brutto infortunio subito due mesi fa. L’ipotesi di vederlo in Nazionale e ad Euro 2020 al margine di questo campionato però, è ormai nulla. Al ragazzo non verrà chiesto alcuno sforzo, andando con cautela verso il rientro, per non rischiare una ricaduta.