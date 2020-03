Napoli-Inter rinviata, è ufficiale! Comunicazione del prefetto

Napoli Inter rinviata | Adesso è anche ufficiale, la partita di Coppa Italia Napoli-Inter è stata rinviata. La gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, che era in programma domani sera alle ore 20.45 allo Stadio San Paolo, è stata rinviata come Juventus-Milan di oggi. Data da destinarsi. In attesa del comunicato ufficiale, è questa la disposizione del Prefetto di Napoli che ha comunicato la decisione ad entrambi i club che domani pensavano di scendere in campo per il match. Furioso De Laurentiis nelle ultime ore per la decisione che sembrava già annunciata nella giornata di ieri sera dopo il rinvio di Juventus-Milan.