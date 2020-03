Mercato Inter, Conte vuole Marcos Alonso: trattativa complicata

Mercato Inter: Conte ha scelto Alonso per la fascia sinistra

Mercato Inter Conte Alonso | Antonio Conte ha avuto senza dubbio un impatto devastante sulla panchina dell’Inter, sia in termini di risultati che in termini di mentalità. L’arrivo del tecnico salentino ha alzato di molto l’asticella anche sul mercato, e adesso la dirigenza sta già pensando a come accontentarlo in estate prossima. Qualche puntellamento alla squadra verrà fatto, soprattutto sulle fasce. Quella sinistra in particolare potrebbe vedere qualche cambiamento, con un nuovo innesto che era stato già dato per certo a gennaio: Marcos Alonso.

Il terzino spagnolo è stato spesso accostato ai nerazzurri, e la stima reciproca con Conte potrebbe essere decisiva nella prossima sessione di mercato. L’ex Fiorentina è il profilo ideale per il club meneghino, anche se ad oggi non è facile trattare con il Chelsea. Il motivo? I Blues valutano il proprio giocatore circa 30-35 milioni di euro, una cifra comunque piuttosto alta. Questa la notizia riportata in mattinata da Tuttosport.

Notizie Inter: le alternative ad Alonso

Alonso è l’obiettivo principale per la fascia sinistra, ma la dirigenza nerazzurra sta tenendo in considerazione anche altre opzioni. Piacciono altri profili, come ad esempio Acuna dello Sporting Lisbona, Kostic dell’Eintracht Francoforte, Kurzawa del PSG e Palmieri ancora una volta del Chelsea.