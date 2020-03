Juventus-Lione a porte chiuse, comunicato dei francesi: le ultime

Dopo l’ufficialità del decreto e del provvedimento della FIGC, che ha annunciato che ogni manifestazione sportiva in Italia si terrà d’ora in poi a porte chiuse, è arrivata una nota del Lione a proposito della prossima sfida di Champions League contro la Juventus.

Juve-Lione, arriva l’annuncio del club transalpino

La notizia degli ultimi sviluppi in Italia a proposito della questione coronavirus è arrivata anche Francia. Ragion per cui, il Lione ha emesso un comunicato stampa sulla possibilità che la sfida contro i bianconeri, in programma martedì 17 marzo venga disputata a porte chiuse: “L’Olympique Lyonnais ha preso atto delle novità provenienti dall’Italia in merito alla possibilità di giocare senza pubblico la gara di ritorno tra JUVENTUS e OL in programma il 17 marzo, valevole per l’accesso ai quarti di Champions League. Per ora questa possibilità non ci è stata confermata dalla UEFA o dalla società bianconera. Anche altre evenienze sono possibili e messe già in cantiere. Per quanto riguarda i tifosi dell’OL che hanno già comprato il loro tagliando per questa partita, daremo loro notizie più certe non appena sapremo esattamente dove e in quali condizioni si giocherà la partita. Grazie per la comprensione“.

Si va verso la disputa a porte chiuse

Ciò non significa che probabilmente Juve-Lione si giocherà a porte aperte. L’evenienza più probabile al momento resta quella che si disputi senza il pubblico, visto il testo dell’ultimo Decreto del governo.