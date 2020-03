Coronavirus, le parole di Spadafora sulla Serie A | Proseguono le modifiche e i provvedimenti per la Serie A in seguito all’emergenza coronavirus. Poco fa si è concluso il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Tra le varie aree interessate, ha discusso anche sul calcio e i suoi sviluppi.

Coronavirus, la scelta del Governo sulla Serie A: parla Spadafora

Il calcio italiano sta vivendo momenti di particolare difficoltà dovuti al diffondersi del coronavirus in più regioni d’Italia. Sono di ieri sera e questa mattina le decisioni di rinviare le partite di Coppa Italia, precedentemente in programma per questa sera e domani sera, e anche il prossimo weekend calcistico potrebbe vivere varie restrizioni. L’emergenza ha portato il Governo ad interrogarsi anche sullo sviluppo del campionato di Serie A e anche la Lega Calcio è in riunione in queste ore per decidere le sorti della competizione.

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, all’uscita da Palazzo Chigi ha parlato della possibilità di svolgere diverse giornate a porte chiuse.

L’ANSA riporta le parole del Ministro: “Proseguiranno tutte le attività, anche del campionato, ma nel rispetto della salute per tutti. Si va verso la possibilità di giocare a porte chiuse”.