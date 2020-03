Coronavirus, il vice-ministro alla Salute: “No blocco alle partite”

Ultime Coronavirus | Sileri, viceministro per la Salute, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sportitalia della situazione legata allo sport che rischia di star fermo un mese:

“Diciamo che i rischi già si conoscevano, vediamo quello che sta succedendo in Lombardia, il numero dei casi dimostra che questi sono in continuo aumento, al di là di ieri. Credo che per avere un quadro ben preciso ad oggi bisognerà aspettare sette-dieci giorni, perché i due focolai soprattutto in Lombardia consentiranno di capire se le misure per il contenimento del virus e della diffusione hanno funzionato o meno”.

Ultime Serie A: blocco del campionato?

Il vice-Ministro ha parlato della possibilità di fermare il campionato, e lo sport in generale, per 30 giorni:

“Manifestazioni sportive? Saranno attuate, con forza, quelle misure di rarefazione sociale, cioè cercare di evitare assembramenti di persone. Capite bene che le partite sono un rischio in questo momento.

E’ molto difficile identificare un tifoso per area geografica. Non è sicuramente la soluzione migliore, ma queste sono tutte precauzioni. Va contenuto il rischio.