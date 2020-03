Calciomercato Roma, Kolarov e il rinnovo anti-Bologna: altro tentativo

Calciomercato Roma: Kolarov-Bologna, i giallorossi spingono per il rinnovo

Calcio Mercato Roma Kolarov | Una stagione piuttosto altalenante per la Roma, che soltanto nelle ultime gare è riuscita a rifarsi dopo un pessimo inizio di 2020. I giallorossi hanno ritrovato vittoria e convinzioni, oltre che la prestazioni dei singoli più fidati. Tra queste quella di Kolarov, ormai simbolo della squadra di Fonseca, e che nelle ultime settimane è stato al centro di tantissime voci di mercato.

Il terzino serbo è stato infatti accostato parecchio al Bologna, e in particolare si è parlato di una cessione possibile visto il forte interessamento del tecnico Mihajilovic. La Roma vorrebbe assolutamente blindare il proprio giocatore, e stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra stia insistendo parecchio per un prolungamento fino al 2022. Un vero e proprio rinnovo anti-Bologna.

Roma, Kolarov: futuro in società?

Kolarov è senza dubbio un giocatore fondamentale per la Roma, sia dal punto di vista tecnico, che da quello mentale. Il terzino è un leader, e la squadra capitolina avrebbe identificato in lui il profilo ideale per continuare la carriera anche in società. Ipotesi già fatta in passato, e che nei prossimi giorni potrebbe tornare di moda in quella della Capitale.