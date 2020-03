Calciomercato Napoli: Milik non rinnova, Diego Costa gli libera posto all’Atletico Madrid

Calcio Mercato Napoli Milik Atletico Madrid Diego Costa MLS | L’avventura di Arkadiusz Milik con il Napoli sembra ormai ai titoli di coda. L’attaccante è sempre più messi ai margini della società, che non gli fa sentire la fiducia che pretende il calciatore. Per un rinnovo (sempre più distante) il calciatore chiede un ingaggio piuttosto alto, più del doppio di quanto percepisce oggi e il Napoli non ha nessuna intenzione di accontentarlo. Dunque, con un contratto in scadenza nel 2021 sembra ormai scritto il suo addio, soprattutto con il rinnovo di Mertens e l’acquisto già ufficializzato di Petagna. Milik non vuole rinnovare con il Napoli. Intanto, sono tanti i club interessati al calciatore, molti in Premier League, ma in Spagna c’è l’Atletico Madrid di Simeone. Il club spagnolo si prepara alla cessione di Diego Costa e pensa alla punta polacca.

Calciomercato Napoli: Diego Costa in MLS, Milik vicino all’Atletico Madrid

Anche Diego Costa ha un contratto in scadenza nel 2021, ma per la punta 1988 è ormai conclusa l’avventura in Spagna e forse anche in Europa. Dopo aver girato tanti club e vinto molti trofei, Costa è pronto a una nuova avventura in un nuovo continente. Sul calciatore c’è David Beckham, presidente dell’Inter Miami in MLS. L’attaccante dell’Atletico libererebbe spazio proprio a Milik che è finito nel mirino del club di Madrid.