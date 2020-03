Calciomercato Napoli, Koulibaly verso la cessione

Calciomercato Napoli Koulibaly | Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, sembra ormai destinato a lasciare il club azzurro in estate. L’infortunio del calciatore potrebbe aver compromesso ancora di più il futuro del senegalese in azzurro secondo La Gazzetta dello Sport. Koulibaly ha un contratto in scadenza nel 2023 e i migliori club del mondo sono sulle sue tracce da diverso tempo. Tra i club che pensano di più al calciatore ci sono il Manchester United, che offrì in passato i famosi 100 milioni rifiutati dal presidente Aurelio De Laurentiis e il PSG. Il calciatore, di origini francesi, ha acquistato casa Parigi negli ultimi mesi e Leonardo vuole portarlo nel club parigino vista la partenza per fine contratto di Thiago Silva. Intanto, il Napoli ora punta su Maksimovic.

Ultimissime calcio Napoli – Koulibaly lascia Napoli, Maksimovic rinnova

Questa volta il Napoli non rifiuterà 100 milioni, anzi, potrebbe cederlo anche per meno, magari a 80. Il difensore viene da un anno complicato, visto l’infortunio che dura da diversi mesi. Gattuso ha puntato forte su Manolas e Maksimovic e ha avuto le giuste risposte da entrambi, tanto che ora Maksimovic è pronto a rinnovare fino al 2024 e il Napoli ha già chiuso l’acquisto di Rrahmani per il prossimo anno. Ma non è finita qua. Perché il Napoli sta provando a prendere anche Kumbulla, giovane difensore centrale dell’Hellas Verona, un chiaro segnale a Koulibaly e le squadre che vogliono acquistarlo.