Calciomercato Milan, Ibrahimovic rinnovo complicato: ipotesi Inter

Calciomercato Milan: Ibrahimovic lontano dal rinnovo, spunta l’Inter

Calcio Mercato Milan Ibrahimovic | Una parte di stagione molto delicata per il Milan, che adesso oltre ad occuparsi degli aspetti relativi al campo, dovrà anche gestire e valutare al meglio la situazione societaria. Gazidis ha presa la sua strada, e Maldini e Boban sembrano indirizzati verso l’addio da qui a breve. Ecco che la società potrebbe rivoluzionarsi da un momento all’altro, andando ad influire parecchio sul mercato. La strategia è chiara: puntare sui giovani, e di certo tra questi non rientra Ibrahimovic. L’attaccante svedese potrebbe non avere più stimoli, e l’addio di Maldini e Boban potrebbe dare un pesante colpo di grazia finale.

L’addio a fine stagione non è da escludere, ad oggi il rinnovo sembra quasi un’utopia come scrive Tuttosport. In più ci sarà da considerare un altro fattore: la concorrenza per il gigante svedese. Il ritorno in patria è un’opzione papabile, così come l’interesse dell’Inter; nerazzurri potrebbero decidere di provarci seriamente a giugno.

Ibrahimovic: al cuor non si comanda

L’Inter potrebbe davvero puntare su Ibrahimovic a fine stagione, ma ad oggi questa non è un’ipotesi tanto realizzabile. Il motivo? L’attaccante rossonero sembra aver scelto la sua squadra del cuore, e in questo caso sembra davvero difficile il suo trasferimento ai cugini. Il Diavolo veste Ibra.