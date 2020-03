Calciomercato Milan, il futuro di Calhanoglu con Ragninck: i dettagli

Calciomercato Milan, Calhanoglu pronto a vestire un ruolo da protagonista con Ragninck

Calciomercato Milan – Calhanoglu | Sarà ancora cambiamento in casa Milan, perché a fine stagione potrebbe arrivare una nuova rivoluzione per il club rossonero. Ancora una volta la società di Milano vorrà mettere alle proprie spalle un momento burrascoso. La diatriba interna tra Gazidis e Boban porterà a nuovi cambiamenti. Uno di questo riguarda la panchina e non solo. L’arrivo di Ralf Ragninck andrebbe ad apportare una rivoluzione sostanziosa all’interno del Milan. Oltre che al ruolo di allenatore, si occuperà anche di mercato con la propria società. Per l’allenatore sarebbero già avanzati dei contatti, con un accordo triennale. Il tecnico andrebbe dritto sulle proprie idee e, tra queste, potrebbe mettere al centro il turco Hakan Calhanoglu.

Ultime Milan, Ragninck punterà molto su Calhanoglu: il tecnico lo cercava già in Bundesliga

Sarà il Milan di Ragninck nelle prossime stagioni, e il tecnico avrebbe già delle idee in vista della prossima stagione. I colleghi di Calciomercato.com hanno evidenziato l’interesse che lo stesso tecnico nutriva per il calciatore del Milan, Hakan Calhanoglu. Prima di arrivare al Milan, il calciatore turco vestiva la maglia del Bayer Leverkusen ed era praticamente ad un passo dal Red Bull Lipsia. Oggi il calciatore è contento di essere al Milan, l’approdo di Ragninck potrebbe ulteriormente consolidare il rapporto con i rossoneri. Attualmente il contratto ha scadenza nel 2021, ma ben presto potrebbero essere intavolati nuovi discorsi tra le parti.