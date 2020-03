Calciomercato Lazio: Wanyama, affare saltato

Ultime mercato Lazio Wanyama | Victor Wanyama, ex centrocampista del Tottenham, era finito nel mirino della Lazio e del grande ds Tare per la prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore in scadenza di contratto nel 2021 con il club inglese, sarebbe arrivato per una cifra molto bassa in Serie A in estate. Un obiettivo che era stato ben scelto dalla Lazio per dare forza fisica a centrocampo. Il classe 1991 non ha quasi mai giocato in questa stagione con il Tottenham e visto lo scarso impiego nel progetto tecnico di Josè Mourinho era ben felice di passare in Italia. Su di lui c’era anche l’interesse del Milan, che come la Lazio a gennaio ha fatto i primi sondaggi. Arriva però la scelta a sorpresa da parte del calciatore che in queste ora ha lasciato l’Inghilterra e la Premier League per approdare in un nuovo continente.

Notizie Lazio: Wanyama in MLS al Montreal Impact di Joe Saputo

E’ Joe Caputo, patron del Bologna, a beffare la Lazio e Lotito. Il club biancoceleste, al primo posto attualmente in Serie A, deve dire addio all’obiettivo Victor Wanyama. L’ormai ex centrocampista del Tottenham ha firmato per il Montreal Impact, club di MLS di proprietà proprio di Joe Saputo del Bologna. Accordo raggiunto nelle ultime ore con gli Spurs. Non è da escludere che il calciatore passi proprio al Bologna la prossima stagione.