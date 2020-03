Calciomercato Lazio, Giroud a giugno: concorrenza Inter, la strategia

Tweet on Twitter

Calciomercato Lazio: Giroud, la strategia biancoceleste

Calcio Mercato Lazio Giroud | Una grandissima stagione quella della Lazio, e che può finire in modo splendido dopo un’annata pazzesca. La squadra di Simone Inzaghi si gode il primo posto momentaneamente, e intanto la dirigenza sta pensando già al mercato che verrà a giugno. Tare è sempre molto attento alle esigenze di rosa, e già nella sessione invernale ha pensato ad un attaccante, magari di grande esperienza e con ancora tanti stimoli.

L’identikit perfetto che corrisponde al nome di Giroud, obiettivo concreto della squadra capitolina. L’attaccante francese lascerà il Chelsea a fine campionato, e la Lazio starebbe pensando ad una strategia per provare a prenderlo: uno sforzo importante di Lotito, che sarebbe disposto ad arrivare a 3,5 milioni di euro all’anno per 3 anni. Cifre importanti vista e considerata l’età di 34 anni per il giocatore. A riportarlo è cm.com.

News Lazio: per Giroud va battuto l’Inter

La Lazio fa sul serio per Giroud, e queste cifre, se dovessero essere confermate, sarebbero certamente una spinta importante per chiudere in fretta la trattativa. Intanto occhio all’Inter, a gennaio interessata, e che tra qualche mese potrebbe tornare alla carica. I nerazzurri sono tuttora alla ricerca di una punta, che possa nascere un altro duello di mercato? Intanto un giocatore biancoceleste potrebbe dire addio a fine stagione, si tratta di un attaccante.