Calciomercato Lazio, Caicedo può partire: interesse concreto dalla Premier

Calciomercato Lazio: Caicedo piace al West Ham

Calcio Mercato Lazio Caicedo | Una stagione straordinaria per la Lazio, attualmente prima in classifica, e e che quest’anno sta vivendo un vero e proprio sogno. La squadra di Simone Inzaghi si è dimostrata più volte affidabile e spietata anche in match difficili, e diversi punti sono spesso arrivati anche grazie ai cambi.

L’uomo del destino? Felipe Caicedo, protagonista di un campionato strepitoso, e che adesso più che mai è diventato pupillo di Inzaghi e idolo della tifoseria. L’attaccante dell’Ecuador è una pedina fondamentale per i biancocelesti, e le sue prestazioni hanno colpito anche in altri campionati. Occhio infatti al West Ham, che stando a quanto riportato da Sport Mediaset, pare si stia informando in modo concreto.

Ultime Lazio: Luis Alberto rinnova, Caicedo ai saluti?

Il futuro di Caicedo appare adesso piuttosto incerto, mentre molto più chiara invece è la situazione riguardante Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo sembrerebbe infatti aver trovato un accordo sul rinnovo, e nelle prossime ore potrebbe arrivare un’ufficialità molto attesa nell’ambiente biancoceleste. Una notizia importante, e che mette con le spalle coperte Lotito, il quale ha temuto di poterlo perdere a fine stagione. La sensazione inoltre, è che da qui a breve possano arrivare notizie anche su Immobile.