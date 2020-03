Calciomercato Juventus, Kane piace | La Juventus è al lavoro per studiare il prossimo colpo di mercato in attacco. Il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe essere lontano dalla Juve e i bianconeri cercano un altro nome di alto rango da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Oltre agli ormai noti di Mauro Icardi e Gabriel Jesus, si fa strada anche quello di Harry Kane, attaccante del Tottenham che potrebbe dire addio in estate.

Calciomercato Juventus, Kane nel mirino dei bianconeri

L’attaccante del Tottenham potrebbe essere in uscita dagli Spurs al termine della stagione. Ipotesi che diventerebbe più realistica se la squadra di José Mourinho non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. Al momento è fuori dalle quattro squadre che si qualificherebbero con Harry Kane fuori dai giochi a causa dell’infortunio alla coscia. Stando a quanto riferisce il Daily Telegraph, Harry Kane sarebbe deciso a cambiare aria, visto l’interesse di tanti top club. Tra questi anche la Juventus che tenterà di affondare il colpo con Fabio Paratici.

Notizie Juve, concorrenza feroce per Kane

Ovviamente la Juventus non è il solo club interessato ad Harry Kane. Prima di tutto ci sarebbe lo stesso Tottenham, intenzionato a non cedere la sua punta di diamante ma, anzi, vorrebbe rinnovargli il contratto. Daniel Levy, presidente degli Spurs, sarebbe pronto ad offrire il rinnovo a cifre ben superiori ai 12 milioni annui che percepisce attualmente l’inglese. Sul 26enne britannico ci sono anche Barcellona e Real Madrid. Le due big di Spagna che, oltre a darsi battaglia per Lautaro Martinez, sarebbe pronte a fronteggiarsi anche per Harry Kane. Il capitano dell’Inghilterra piace anche in Premier League, con il Manchester United, pronto a far follie.

Il Tottenham, comunque, potrebbe decidere di cedere Kane di fronte ad offerte da capogiro: base d’asta 170 milioni di euro.