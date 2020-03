Calciomercato Juventus, Icardi resta un’idea: è sulla lista di Paratici

Calciomercato Juventus, Icardi resta sempre nella lista di Paratici: è l’idea concreta per l’anno prossimo

Calciomercato Juventus – Icardi | A fine stagione la Juventus potrebbe andare dritta su un vero e proprio ‘nove’ d’attacco. Sì, perché possibile che l’avventura di Gonzalo Higuain sia giunta al termine. Si fanno valutazioni in ottica futura in casa Juve, e la suggestione delle ultime stagioni è tornata nell’ambiente bianconero: si tratta dell’ex Inter, Mauro Icardi. Il centravanti argentino potrebbe rientrare in Italia dopo l’avventura a Parigi. Il Paris Saint-Germain potrebbe non riscattarlo dal club nerazzurro ed è per questo che la società bianconera potrebbe preparare l’assalto a fine anno.

Ultime Juventus, riecco Icardi: una suggestione che non tramonta, Paratici studia il ‘colpo gobbo’

Non tramonta l’idea Icardi, come riportano i colleghi di Goal.com. Accanto a Cristiano Ronaldo e Dybala, potrebbero andare a preparare l’assalto a fine stagione per Mauro Icardi. Un tridente stellare per Maurizio Sarri, dopo l’interesse forte mostrato nella passata stagione. Dopo una sola annata, l’ex centravanti dell’Inter potrebbe far rientro in Italia, ma non al club nerazzurro. Il CFO bianconero, Fabio Paratici, tenterà il ‘colpo gobbo’, provando ad anticipare ogni mossa per arrivare all’ex numero 9 dei rivali nerazzurri. Tutto dipenderà dalle strategie del PSG, con l’ipotesi riscatto che arriverebbe solo per andare poi ad ascoltare le offerte in arrivo da Torino. L’idea è appunto di sostituire l’argentino Gonzalo Higuain, con il connazionale Icardi.