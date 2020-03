Calciomercato Juventus, il ds dell’Athletic Bilbao sull’arrivo di Higuain

Gonzalo Higuain è stato accostato all’Athletic Bilbao nelle ultime ore: il direttore sportivo del club basco ha fatto chiarezza su queste voci di mercato.

Calcio mercato Juve, Higuain all’Athletic?

Il Pipita al San Mames? No, grazie, non è abbastanza purosangue. Questa in sintesi la risposta di Rafa Alkorta, direttore sportivo del club ai microfoni di Onda Cero. Se n’era parlato nei giorni scorsi: come tutti sanno però, per giocare coi bilbaini serve avere origini basche e molti pensavano che, visto il suo bisnonno (il cognome non mente, è chiaramente originario di quelle zone) Higuain potesse entrare a far parte della squadra un giorno. Ed invece non basta un ascendente lontano per poter militare nella squadra più autarchica del mondo: serve che sia nato lì, o almeno ci sia cresciuto. Visto che è nato a Brest e cresciuto in Argentina, Gonzalo Higuain non è fatto quindi per vestira la maglia dell’Athletic Bilbao. Ecco le parole del dirigente: “Vorrei fosse nato o cresciuto qui, ma se non ci sono queste due basi… Non basta avere i nonni ora come ora. Non so se un giorno sì, ma ora no“.

Giocare nell’Athletic è solo per baschi? Le eccezioni

Se non proprio dell’Euskal Herria (il nome della regione in senso stretto) è possibile vestire la maglia biancorossa soltanto che si proviene da zone che di basco hanno comunque la cultura, come il sud-ovest della Francia: Lizarazu e Laporte sono gli ultimi esempio di una tradizione che permette poche eccezioni.