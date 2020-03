Calciomercato Juventus: Pogba pronto a tornare

Ultime Juventus Pogba | Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, sembra pronto a tornare a vestire la maglia bianconera. Il calciatore francese, classe 1993, è cresciuto nel club inglese per passare alla Juve a parametro zero con un colpo incredibile fatto dalla dirigenza bianconera nel 2012. Il calciatore è poi passato per oltre 105 milioni nuovamente al Manchester nel 2016. Ora però è pronto a tornare. Solo Juve e Manchester in carriera per Pogba, corteggiato da anni dal Real Madrid, che in estate ci proverà. Il calciatore è in scadenza nel 2021 con i Red Devils e come riportato dal Telegraph, la sua cessione finanzierà il Manchester United per il prossimo mercato.

Ultime Juve: ritorno di Pogba, le parole di Sissoko

La Juve si prepara a rivoluzionare il proprio centrocampo in vista della prosisma stagione. Pjanic e Rabiot non stanno convincendo Sarri, così come Matuidi che è pronto a partire. Jorginho è un obiettivo principale, avuto da Sarri sia al Napoli che al Chelsea. Pogba il grande colpo. A parlare del ritorno di Paul alla Juve è proprio un ex centrocampista della Juventus, Momo Sissoko. Queste le dichiarazioni al Daily Mail: “Penso che Pogba tornerà alla Juve la prossima estate. Tutto fa pensare che lascerà lo United e l’Inghilterra. Conosce già la Juve, lì sa di essere amato e rispettato incondizionatamente”.