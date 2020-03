Calciomercato Inter, Lukaku vuole tornare all’Anderlecht | Una delle colonne portanti della nuova Inter di Antonio Conte è certamente Romelu Lukaku. L’attaccante belga, arrivato in estate dal Manchester United, si è preso la scena nerazzurra a suon di gol e ottime prestazioni che hanno favorito anche i suoi compagni di reparto.

Calciomercato Inter, Lukaku tornera all’Anderlecht

L’attaccante sembra vestire la maglia dell’Inter già da tanto tempo data la rapidità d’inserimento e l’unione d’intenti con i compagni che hanno portato i nerazzurri a competere per lo Scudetto. I numeri stagionali sono quelli di un grande bomber e di un grande fruitore d’assist. Ha disputato 34 partite con l’Inter, mettendo a segno 23 reti complessive. Inoltre è anche molto generoso perché ha fornito anche 5 assist vincenti ai compagni oltre a creare situazioni di gioco pericolose.

Ma la favola con l’Inter non è destinata a durare per sempre. Sì, perché il desiderio di Big Rom, come lo chiamano nella Milano nerazzurra, è quello di tornare in patria. Lo attende l’Anderlecht, primo club professionista di Lukaku, primo club che lo ha fatto affacciare al mondo del calcio professionistico.

Lukaku, messaggio all’Anderlecht

I social network sono anche il filtro per far arrivare messaggi all’altro capo del mondo. Lo ha fatto anche Romelu Lukaku che proprio tramite Instagram ha spiegato la volontà di tornare a giocare in patria. Rispondendo alle domande di alcuni tifosi sotto un suo post, Lukaku ha ribadito le sue volontà sportive: “Penso di tornare quando avrò 34 anni e di indossare nuovamente la maglia dell’Anderlecht per almeno due stagioni“.