Calciomercato Inter: Lautaro e l’offerta del Barcellona, arriva la risposta nerazzurra

Calciomercato Inter: Lautaro, il “no” dei nerazzurri per la proposta blaugrana

Calcio Mercato Inter Lautaro | Il mercato di Serie A non si ferma mai, in particolar modo quello dell’Inter, sempre in continuo movimento per via di varie offerte trapelate nelle ultime ore. Parliamo di Lautaro Martinez, il quale è ormai diventato l’obiettivo principale del Barcellona. I blaugrana avrebbero avanzato una proposta importanti ai nerazzurri, ovvero 70 milioni di euro più i cartellini di Vidal e Semedo, ma a quanto pare il club meneghino è di tutt’altre intenzioni.

Stando a quanto riportato da Tuttosport infatti, sembra che l’Inter valuti Lautaro 150 milioni, e starebbe pensando ad altre contropartite tecniche, come ad esempio i giovani Todino, Alena o Arthur. Un vero e proprio botta e risposta di mercato, che si fa sempre più interessante ogni giorno che passa.

Lautaro-Barcellona: Real terzo incomodo

Il Barcellona ci sta provando seriamente per Lautaro, ora più che mai. L’attaccante argentino è stato identificato per il dopo Suarez, ma la trattativa per portarlo via dall’Inter è molto complicata. Ecco che i blaugrana potrebbero inciampare, e allo stesso tempo favorire una possibile terza incomoda: il Real Madrid. La squadra spagnola ha mostrato già tanto interesse, e negli scorsi giorni sembra che lo stesso Florentino Perez abbia accettato l’eventuale investimento.