Calciomercato Inter: Kane se parte Lautaro Martinez. Beffa Juventus?

Calciomercato Inter, idea Kane se dovesse partire Lautaro Martinez: la situazione

Calciomercato Inter – Kane | Troppo insistenti le voci che portano il nome di Lautaro Martinez lontano dall’Inter. Il club nerazzurro è cosciente dell’incredibile interesse che arriva dalla Spagna, direzione Barcellona, per il proprio talento argentino. Il ‘Toro’ potrebbe dire addio al margine di questa stagione, dopo dei mesi straordinari in nerazzurro, che hanno incantato i dirigenti blaugrana. Il Barça farebbe follie per vedere nel proprio tridente i due argentini, Messi e Lautaro Martinez. Il pressing avanza da parte del club catalano ed è per questo che l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, comincerà a guardarsi attorno. Con i soldi incassati dalla cessione del giocatore, andrebbe dritto su una punta di lusso. Tra le idee c’è Harry Kane, attaccante del Tottenham in uscita dalla Premier League. Lo rivela Telegraph, con il giocatore inglese che, a fine anno, potrebbe raggiungere il suo ex compagno di squadra all’Inter, Christian Eriksen.

Ultime Inter, Marotta tenta lo sgambetto a Paratici: nel mirino c’è Harry Kane

Continua il mercato dell’Inter proveniente dalla Premier League. L’asse Milano-Londra continua ad esistere, perché tornerà a bussare ancora una volta alla porta del Tottenham. Dopo aver piazzato il colpo Eriksen andrà a tentare anche quello per Harry Kane. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dell’interesse concreto di Fabio Paratici verso l’ariete del gol degli Spurs, ma occhio all’ex collega – ora rivale – Giuseppe Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter ha intenzione di piazzare un colpo onerosissimo, se dovesse partire Lautaro Martinez, sempre più in orbita Barcellona per il prossimo anno. Se il club inglese non dovesse arrivare in Champions League, allora sì che Kane chiederà la cessione. E l’Inter non resterà a guardare…