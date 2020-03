Calciomercato Inter, De Paul parla del suo futuro | L’Inter è da tempo sulle tracce di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese che piace ad Antonio Conte. Il trequartista argentino sta vivendo un’ottima stagione con il club friulano dal punto di vista personale e nella prossima stagione potrebbe cambiare casacca.

Calciomercato Inter, De Paul apre al trasferimento

Leggi anche: RIUNIONE LEGA CALCIO, LE DECISIONI – LIVE

Il futuro di Rodrigo De Paul potrebbe essere lontano dalla Dacia Arena dopo 4 stagioni ad alto rendimento. Già in passato era stato seguito da Inter, Milan e Roma preferendo, però, restare ancora all’Udinese per migliorare e completare un ciclo. Il fantasista argentino ha parlato del suo futuro ai microfoni di TycSports.

“Quando è finita la Coppa America dissi che mi sarebbe piaciuto giocare la Champions League ed alzare l’asticella dei miei obiettivi. Poi per diversi motivi alcune situazioni non si sono risolte per il meglio e non ho cambiato maglia”.

Udinese? “Non mi pento di essere rimasto all’Udinese, anzi. Qui sto crescendo molto e sono felice di essere rimasto. Anche lo scorso dicembre e a gennaio c’era la possibilità di cambiare squadra ma ho preferito restare a Udine per restare qui e completare questo ciclo. A giugno si vedrà cosa succederà“.

Udinese, la stagione di De Paul

La stagione di Rodrigo De Paul sta andando a gonfie vele e per questo motivo gli occhi delle big sono puntati su di lui. Tra Serie A e Coppa Italia ha collezionato 23 presenze, mettendo a segno 5 gol e fornendo 3 assist vincenti ai compagni.