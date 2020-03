Assemblea Lega Serie A oggi, incontro in corso

Clamorosa ipotesi dell’annullamento campionato Serie A, assemblea Lega Serie A oggi – In corso in queste ore a Roma, nella sede del CONI, il Consiglio di Lega della Serie A. Tanta attesa per la decisione finale della Lega e i club riguardo i rinvii e i recuperi di Serie A dopo l’emergenza Coronavirus. Aggiornamenti in diretta.

12.17 – Rinviata ufficialmente Napoli-Inter di Coppa Italia

11.53 – C’è anche Paratici – C’è anche il ds della Juventus, Fabio Paratici, giunto pochi minuti fa presso il salone d’onore del CONI.

11.50 – Ecco la Fiorentina – Sono arrivati anche il dg della Fiorentina, Joe Barone, e il ds Daniele Pradé: “Andiamo ad ascoltare”. Queste le brevissime dichiarazioni del dirigente italo-americano dei viola.

11.36 – Gli altri club presenti – Oltre a Lazio, Milan e Inter sono arrivati anche altri club. Tra questi, l’Udinese in persona di Stefano Campoccia, vicepresidente, nonché la Roma con Francesco Calvo, Chief Operating Officer della Roma.

11.28 – Zhang ribadisce: “Non si scherza con la salute. La sicurezza viene prima di tutto”- “Salute e sicurezza pubblica prima di tutto”. Un concetto ultimamente espresso più volte da Steven Zhang. Il presidente dell’Inter – parlando a La Gazzetta dello Sport – non fa marcia indietro: l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura della Figc dopo il duro attacco via Instagram al presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino non lo ferma e non lo scoraggia. “Volevo far sentire forte la mia voce”, ha spiegato il numero uno nerazzurro.

11.02 – Conte: “Deciderà la Lega sui rinvii” – “Sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite”. Queste le parole del premier Giuseppe Conte durante l’incontro andato in scena, ieri sera, a Palazzo Chigi con i capi delegazione della maggioranza e i capigruppo di tutti i partiti.

10.47 – Rinviata Napoli-Inter – Napoli-Inter non si giocherà. Nonostante le parole pronunciate pochi minuti fa dall’ad nerazzurro Beppe Marotta, all’ingresso del Consiglio di Lega al Coni (“Ci adegueremo a ciò che verrà deciso”, ndr), si apprende da fonti governative del rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra le due squadre inizialmente prevista per domani sera al San Paolo. Si attendono adesso aggiornamenti su modalità e tempistiche del recupero

10.14 – Iniziato il consiglio – È iniziato il consiglio di Lega che precede l’assemblea.

10.05 – Arrivato anche Lotito – Arriva anche l’altro consigliere federale, Claudio Lotito, anche lui senza rilasciare commenti.

9.53 – Arrivato anche Scaroni – C’è anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, giunto pochi minuti fa in quel di Roma, senza rilasciare dichiarazioni.

9.52 – Marotta: “Non sappiamo ancora nulla” – Arrivato pochi minuti fa presso il Salone d’onore del CONI per prendere parte all’assemblea di Lega Serie A, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha risposto così alla domanda sul rinvio della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, in programma domani: “Non sappiamo ancora nulla. Ci adegueremo a quello che decideranno”.

9.40 – Rinviata anche Napoli-Inter – Dopo Juve-Milan, si va verso il rinvio anche di Napoli-Inter, altra semifinale di Coppa Italia in programma nella giornata di domani. Lo riferisce gazzetta.it citando fonte interne al governo.

9.31 – Arrivato anche De Siervo – Poco dopo il presidente Dal Pino, è arrivato al Salone d’onore del CONI anche l’amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo.

9.20 – Arrivato Dal Pino al CONI – L’assemblea di oggi, programmata al Salone d’onore del Coni, dovrebbe svolgersi senza partecipazione dei club. Si terrà invece il Consiglio, previsto alle 10. Nel frattempo, sono arrivati il presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, nonché il padrone di casa, il presidente del CONI, Giovanni Malagò.