Ultime Juventus, Buffon si ferma per infortunio: potrebbe dare forfait in vista della sfida contro il Milan di Coppa Italia

Ultime Juventus – Infortunio Buffon | Si torna in campo, dopo un periodo caotico. Salvo ennesimi clamorosi colpi di scena dalla Lega Calcio, domani Juventus e Milan dovrebbero scendere in campo, tornando al calcio giocato. La sfida di domani in Coppa Italia all’Allianz Stadium tra le due compagini, però, non dovrebbe vedere tra i protagonisti, Gigi Buffon. Il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri, gli avrebbe concesso un po’ di spazio in Coppa, ma è difficile ipotizzare il suo impiego. Il numero uno storico della Nazionale italiana si è fermato, non allenandosi regolarmente. Tuttosport rivela che il problema che lo tiene in forte dubbio per il match, sarebbe legato ad un attacco di lombalgia.

Notizie Juventus, Buffon non ce la fa: tra i pali, contro il Milan, dovrebbe rivedersi ancora Szczesny: le condizioni di Gigi

Gigi Buffon difficilmente scenderà in campo a difendere la porta della Juventus. Spazio ancora a Szczesny, scongiurata l’ipotesi Pinsoglio. Il polacco è pronto a sostituire il numero 77 della Juve, nella sfida valevole per il ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Possibile forfait dunque per Buffon, mentre per il resto Sarri dovrebbe riproporre il tridente con Cuadrado e Dybala a supporto di Cristiano Ronaldo. In difesa tornerebbe titolare Giorgio Chiellini, mentre sembrano poter essere a disposizione – a caccia di qualche minuto – Khedira e Douglas Costa.