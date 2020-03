Tweet on Twitter

Ultime Inter, Zhang adesso rischia un deferimento: la FIGC userà il pugno duro

Ultime Inter, Zhang rischia un deferimento dalla FIGC | Le clamorose parole del presidente nerazzurro, Steven Zhang, hanno fatto molto rumore all’interno del calcio italiano. La Serie A, assieme all’intera Italia, sta vivendo un periodo parecchio caotico e all’interno di questo, le polemiche non si sono per niente placate. Al contrario, sono arrivate le parole del numero uno dell’Inter, il presidente Zhang. Parole al veleno nei riguardi della FIGC, parole verso il presidente Paolo Dal Pino: “Il più grande pagliaccio che abbia mai conosciuto”. Le parole apparse sull’Instagram stories del presidente dell’Inter, potrebbero essere prese in considerazione dalla Procura della FIGC.

Notizie Inter, Zhang deferito dalla FIGC? Ecco cosa rischia il presidente dei nerazzurri