Atalanta, Gomez: “Se arriviamo in semifinale di Champions mi lancio dal paracadute”

Ultime Atalanta | Papu Gomez, centrocampista della Dea, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ad Olé.

“Atalanta in semifinale di Champions? Mi butto con il paracadute!. Messi o Maradona? Maradona.

Il portiere più difficile da affrontare in carriera è stato Gigi Buffon. Perché il numero 10? Perché è un numero che mi piace e perché è stato di Maradona.

Tra Ronaldo e Messi dico Messi. In caso di semifinale con l’Atalanta? Mi butto con il paracadute. Guardiola o Mourinho? Guardiola. In Serie A adoro Paulo Dybala”.

Ultime Atalanta, Gomez ci sarà a Valencia?

Il Papu è pronto a scendere in campo a Valencia con la sua Atalanta. L’attaccante, autore di una grande prova a San Siro contro gli spagnoli aspetta il ritorno in Spagna anche se la gara potrebbe giocarsi a porte chiuse. Per questo la UEFA ha parlato attraverso un comunicato.

“L’Uefa guarda con serietà la situazione legata al coronavirus. Monitoriamo da vicino lo svolgersi degli eventi ed il contatto con l’OMS e le autorità nazionali a proposito del Covid-19 e del suo sviluppo è costante. L’Uefa segue attentamente le decisioni delle autorità locali che potrebbero avere un impatto sulle proprie competizioni. E siamo in contatto con tutte le società in relazione a questa situazione“.