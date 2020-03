Oroscopo di domani 4 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata particolare che parte con qualche intoppo dovuto alla vostra voglia di fare tutto in fretta. Il fatto di essere sotto pressione potrebbe portarvi a litigare con il partner o sul posto di lavoro. Presto riceverete risposte per una vostra richiesta lavorativa.

Toro. In arrivo importanti conoscenze amorose nelle prossime 24 ore. La giornata di domani scivolerà via senza problemi. Qualcuno, nel mondo del lavoro, non vi dà le giuste soddisfazioni e non vi premia quanto dovreste ma presto vi prenderete le vostre rivincite.

Gemelli. Momento critico dal punto di vista economico. Se avete programmato qualche spesa importante, rimandatela. Ci sono già varie cose da pagare e qualche imprevisto potrebbe portarvene delle altre.

Cancro. Il mese di marzo sarà più produttivo di quello di febbraio. Non sarà possibile relazionarvi con la persona che vi piace. O è troppo distante fisicamente o potrebbe essere irraggiungibile.

Leone. In amore ci sono tante possibilità di risanare un rapporto che non vi soddisfa del tutto, ma dovete agire per riuscirci. Le coppie che coesistono da tempo potrebbero programmare un figlio o una vacanza per riavvicinarsi ancora di più.

Vergine. dovrete cercare di mettere da parte tutti i pensieri legate alle complicazioni in ambito lavorativo. Siete sempre perfezionisti e metodici, ma in questo momento è meglio vivere le cose con più leggerezza per evitare di ritrovarvi stanchi e depressi nel fine settimana. In amore è tempo di ritorni di fiamme o di nuove passioni.

Oroscopo Paolo Fox 4 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore vi aiuterà il weekend. Renderete il vostro rapporto ancora più importante e per chi non è ancora impegnato arriveranno delle chance. In questo periodo sono favoriti i trasferimenti e cambiamenti nel lavoro. Qualcuno potrà decidere di troncare situazioni personali che non vanno bene da tempo.

Scorpione. Spesso tendete a spaccare il capello in quattro in ogni cosa, e questo rappresenta un limite non indifferente. In amore dovete ancora ritrovare la serenità soprattutto se di recente c’è stata una separazione dolorosa

Sagittario. La luna strana non vi aiuta. Vi mancano gli stimoli per ritrovare l’energia. Non vi perdete d’animo perché sarà un mese complicato che si chiuderà nel migliore dei modi.

Capricorno. Valutate bene cosa progettare e chi avere al vostro fianco. Qualcuno potrebbe decidere di partire con nuovi progetti molto interessanti che daranno i frutti nei prossimi mesi.

Acquario. Siate pazienti e poco polemici con gli altri. Siete insofferenti per le troppe responsabilità o perché non vi piace il vostro ruolo in una precisa attività. Presto ritroverete un senso di liberazione molto importante.

Pesci. Le coppie che vivono qualcheconflitto, dovranno sforzarsi di superarlo entro marzo, perché Venere vi sostiene dall’alto. Non cedete in pensieri pessimisti.