CONI, Malagò: “Litigi tra presidenti? Non ci fa onore. Non è una nuova Calciopoli”

Notizie Serie A: Malagò sul rinvio partite

Notizie Serie A Malagò | Una situazione davvero surreale quella in Serie A, ed in particolare quella relativa sul rinvio partite. L’allarme Coronavirus ha colpito in pieno le manifestazioni sportive italiane, e adesso il campionato maggiore rischia di fermarsi. Altre partite sono state rinviate, e la decisione ha fatto felice pochi addetti ai lavori. Le polemiche continuano ad esserci, e a dire la sua ci ha pensato il Presidente del CONI, Malagò. Quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni importanti ai microfoni di La Repubblica:

“Sul rinvio di Juve-Inter? Rinviare di un turno in tempi ravvicinati mi sembra il compromesso migliore per garantire il regolare svolgimento del campionato a mio parare. La Juventus settimana prossima non sarà impegnata in Champions, mentre l’Inter avrà a disposizione qualche giorno per riposarsi. Sulle polemiche dei presidenti? E’ una questione che riguarda il rispetto, questo virus sta creando tanti problemi, e bisogna capire che non esistono atleti secondari rispetto ad altri. Sicuramente non ci fa onore. La situazione relativa a Lombardia e Veneto è parecchio spinosa, questo evento ha colpito tutti, ma dobbiamo essere preparati”.

Malagò sulla “nuova Calciopoli”

“Nuova Calciopoli? Lo trovo imbarazzante sinceramente, i tifosi tendono a condizionare anche i dirigenti, e questo li porta a parlare come loro. E’ una cosa che non va per nulla bene”