Notizie Milan, Pioli: “Assenza di Ibra uno stimolo”

Ultime Milan | Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha parlato a MilanTV prima della gara di Coppa Italia di domani:

“Il risultato dell’andata da un vantaggio alla Juve. Tuttavia è stata una prestazione dove abbiamo dimostrato di giocarcela alla pari. Dobbiamo assolutamente prepararci a questa gara con la stessa mentalità, avendo la convinzione di avere qualità e mezzi per mettere in difficoltà l’avversario e arrivare in finale. Non solo in Coppa, con il nuovo anno è cambiato ualcosa.

Dobbiamo scendere in campo con queste certezze e convinzioni, sapendo che partiamo con un risultato sfavorevole ma che abbiamo le possibilità per cercare di ribaltarlo.

Assenze? Non dobbiamo rimpiangere chi sarà assente, ma concentrarci sulle nostre caratteristiche e sulle nostre qualità. Chi gioca ha altre caratteristiche, ma potrà dare il suo apporto e sono sicuro che lo farà: i ragazzi stanno bene e sono convinti di passare il turno.

Per noi questa coppa è un obiettivo. è una competizione che ti garantisce un posto in Europa, è un trofeo importante…basta vedere chi sono le quattro squadre semifinaliste, tutte le squadre più importanti del campionato hanno cercato di arrivare in semifinale. Noi abbiamo avuto il merito di riuscirci, ora dobbiamo provare a fare l’ultimo passo più importante.

Ibra? Dev’essere un grande stimolo, sicuramente. Ibra ci ha dato una mano ma domani ce la giochiamo. Ci vorrà una partita di determinazione e convinzione, nonché di fiducia

Questi giorni senza calcio non sono stati semplici: stavamo preparando la partita con il Genoa, anzi, avevamo finito la settimana e dovevamo scendere in campo”.

