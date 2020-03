Milan, Maldini dirà addio: rottura totale, andrà via con Boban

Notizie Milan: Maldini dirà addio ai rossoneri

Notizie Milan Maldini | Un momento della stagione davvero molto delicato per il Milan, che come mai in questo periodo dovrà affrontare tante sfide molto ostiche sia in campionato che in coppa. Intanto, mentre la situazione in squadra è sicuramente sotto tensione, in società sta succedendo un po di tutto. Sembra ormai definitiva la scissione totale tra Gazidis e Maldini-Boban, con le due parti in totale disaccordo su varie decisioni e pensieri.

La rottura è un dato di fatto, e pare che in queste ultime ore non ci sia stato nessun tipo di passo indietro da parte di nessuno. La ferita è insanabile, e stando a quanto riportato da Tuttosport, sembrerebbe che Maldini abbia deciso di lasciare i rossoneri in maniera definitiva. Una decisione durissima, ma che era prevedibile vista anche l’attuale situazione di Boban.

Addio Maldini: il Milan è rivoluzionato

Gazidis si è imposto alla grande nella dirigenza del Milan, forse però anche un po troppo. Le visioni dell’ad rossonero e quelle di Maldini e Boban hanno combaciato pochissimo nell’ultimo periodo, e le due parti hanno anche dimostrato la loro incompatibilità. Maldini ha gettato la spugna, e adesso dopo il suo addio e quello di Boban il Diavolo sarà totalmente rivoluzionato. Una situazione quasi surreale, e che adesso porterà a dei cambiamenti importanti.