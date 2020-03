Notizie Juventus, la mamma di Ronaldo ricoverata d’urgenza: sarebbe stata colpita da un ictus

Notizie Juventus, Ronaldo: mamma ricoverata d’urgenza, è stata colpita da un ictus | Dramma per il campione portoghese della Juventus. La mamma, Maria Dolores dos Santos Aveiro, è stata colta da un malore ed è stata prontamente ricoverata d’urgenza questa mattina. A riportare la notizia è la stampa portoghese, con le prime cure prontamente arrivate dai medici e la madre di Cristiano Ronaldo sarebbe ora stabile e cosciente. In questo momento la donna di 65 anni, sarebbe ricoverata presso l’ospedale di Funchal, il Doctor Nélio Mendoça. A rivelare la notizia è il Jornal de Madeira, che annuncia: “E’ stata sottoposta ad un intervento, che ha avuto luogo in modo molto positivo. Le prossime ore saranno fondamentali per valutare le condizioni fisiche della signora Aveiro”.

Ultime Juventus, Cristiano Ronaldo scosso dalla situazione legata alla mamma

E’ arrivato l’intervento nel corso di questa mattina, il campione portoghese è scosso dalla situazione legata alle condizioni fisiche della propria mamma. Nella complessa situazione vissuta in Serie A, che ora vede Juventus e Milan scendere in campo per la sfida di domani di Coppa Italia, è da ipotizzare un’esclusione del campione portoghese, non idoneo per disputare la sfida. Intanto, la famiglia di Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto maggiore riservatezza dopo i fatti legati alla signora Aveiro. I medici della regione di Madeira, in special modo, avrebbero invitato i media a non fornire continua informazioni sulle condizioni della donna.