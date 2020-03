Notizie Juventus, De Ligt: “Problemi con l’Italiano, grazie Chiellini”

Ultime Juventus | Matthijs De Ligt, difensore della Juventus e della Nazionale olandese, ha parlato dels suo momento nel corso di un’intervista concessa a Ziggo Sport:

“Ci sono molte persone che ti guardano e si aspettano molto da te. In Italia è tutto nuovo rispetto all’Ajax. Penso di aver raggiunto un buon livello in ogni partita dall’inizio di novembre. Sento la fiducia e le cose stanno migliorando. Bonucci e Chiellini sono giocatori che hanno vinto tutto per nove anni e si sanno muovere in campo. Pertanto è impossibile dire di avere il posto fisso. Mi hanno detto di essere un grande giocatore, ma soprattutto che sono arrivato in Italia anche per imparare. Mi hanno sempre detto di aver bisogno di me in questa stagione, perché è importante avere una rosa ampia.

Per un po’ ho fatto panchina ed ho parlato con Sarri. Ho avuto quell’infortunio alla spalla, che mi ha anche infastidito l’inguine e non mi faceva dare il massimo in allenamento.

A quel punto il mister mi ha detto: ‘Ora stai tranquillo, avremo bisogno di te più avanti nella stagione. Devi essere nelle migliori condizioni’

L’italiano? L’ho imparato con la mia ragazza. Per via dei tanti impegni ora ho problemi ma in campo non ho più problemi. La prima settimana che sono arrivato, siamo andati in Cina, Corea del Sud e Singapore. Tutti parlavano italiano, ed ho pensato che la sttimana sarebbe stata lunga. Io e Ramsey all’inizio non parlavamo italiano. Entrambi parlavamo inglese, quindi passavamo molto tempo insieme. Chiellini, che parla anche inglese, mi ha aiutato molto.

De Ligt ha parlato anche di mercato

Le parole dell’olandese sul mercato e sulla decisione di andare alla Juventus: