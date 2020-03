Inter, Marotta ancora contro la Lega: “Juventus-Inter il 9 marzo? Contrari”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizie Inter: Marotta sulla decisione del rinvio

Notizie Inter Marotta | La Serie A ha subito uno scossone incredibile, e adesso la situazione per quanto riguarda il campionato è davvero surreale. Molte partite sono state rinviate, mentre qualcun’altra slitterà, e il tutto in un polverone mediatico incredibile. Ciò che però ha suscitato più clamore nelle ultime ore è la decisione presa per quanto riguarda il match tra Juventus e Inter, che dovrebbe tenersi il 9 marzo.

Una decisione che però ha fatto infuriare non poco il presidente nerazzurro Zhang, e che è stata interpretata ancora una volta malamente dall’ad Marotta. Quest’ultimo ha dichiarato ai microfoni Rai Sport di essere contrario alla scelta, rincarando ancora una volta la dose. La vicenda non sembra volersi placare un istante, e intanto da qui ai prossimi giorni il clima si surriscalderà ancora di più con ogni probabilità.

Rinvii in Serie A: tra polveroni e porte chiuse

Marotta ancora una volta ha mostrato tutto il suo disaccordo nei confronti della decisione della Lega, mentre il presidente Zhang ha senza dubbio alzato parecchio la voce. Insomma un momento delicato, e che adesso come prima non sembra aver fatto contenti tutti, o addirittura quasi nessuno. Intanto il consiglio di Lega straordinario ha preso una decisione: questo il quadro completo.