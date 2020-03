Notizie Cagliari, Zenga è il nuovo allenatore (UFFICIALE)

Si attendeva ormai soltanto l’annuncio, arrivato pochi minuti fa: Walter Zenga è il nuovo allenatore del Cagliari. Subentra all’esonerato Rolando Maran.

Ultime Cagliari, Zenga è il nuovo allenatore

Dopo l’annuncio dell’addio di Maran, a poche ore di distanza è arrivato il benvenuto del club di Giulini all’ex portiere. Ecco il testo del comunicato: “Il Cagliari Calcio comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Zenga: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2021. Ad affiancare Zenga in qualità di vice allenatore ci sarà Max Canzi“. Già da domani, si legge nella nota, i due saranno ad Assemini per cominciare il proprio lavoro. Torna in Italia l’Uomo Ragno, a 2 anni dalla sua ultima esperienza su una panchina, al Crotone, quando purtroppo non riuscì nell’impresa di salvare il club. L’ultima esperienza invece su una panchina risale a quella di Venezia, durata poco più di 4 mesi, in Serie B.

Ultime Cagliari, come giocheranno adesso i rossoblu?

Il suo modulo prediletto è storicamente il 4-3-3. Non disdegna la fase di costruzione della manovra dal basso, ma spesso a volentieri le sue squadre hanno anche saputo cercare la verticalizzazione rapida, magari contando sulla sponda della punta centrale per i 2 esterni. Un questo che potrebbe portare al rilancio di una punta come Simeone. Servirà capire, visto che il trequartista non è una figura che ama particolarmente, come andrà a collocare 2 dei i calciatori più in forma tra i rossoblu, come Joao Pedro e Pereiro.

Così in campo (4-3-3): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nainggolan, Oliva, Rog; Joao Pedro, Simeone, Pereiro.