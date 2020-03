News SPAL, infortunio Di Francesco: tegola per Di Biagio, le condizioni

News SPAL – Infortunio Di Francesco | Continuano i problemi in casa SPAL, nuove brutte notizie per Gigi Di Biagio. Sì, perché non basta la situazione di classifica, si mettono anche gli infortuni nella complessa situazione legata alla stagione. Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport c’è un nuovo problema all’interno dell’organico dei ferraresi: Di Francesco sarà costretto a fermarsi nuovamente per un problema all’adduttore della coscia destra.

Notizie SPAL, infortunio Di Francesco: i problemi muscolari lo tormentano, ecco quando potrebbe rientrare

Aveva riscontrato già problemi muscolari Di Francesco. Se si fosse giocato infatti a Parma, gara rinviata per l’allarme coronavirus, Di Biagio lo avrebbe escluso dall’elenco dei convocati. Le condizioni dell’ex Sassuolo non sono le migliori, Di Francesco viene monitorato ogni giorno in casa spallina. Gli infortuni lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco per diverso tempo, la SPAL vuole evitare ricadute pesanti. Lo rivela la società, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Solo terapie per Federico Di Francesco a causa di un interessamento distrattivo dell’adduttore lungo della coscia destra accusato nel corso dell’allenamento di giovedì. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno”.

I tempi di recupero, ad oggi, sono dunque complicati da snocciolare. Certo è che verranno testate in allenamento le condizioni di Di Francesco, l’idea sarebbe quella di sostituirlo, nel frattempo, col rientrante Fares.